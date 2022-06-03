Із тероборони на ринг: промоутер хоче влаштувати Ломаченку бій проти абсолютного чемпіона

Голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум висловив бажання знову побачити українця Василя Ломаченка на ринзі.

Від початку повномасштабного російського вторгнення до України Василь вирішив захищати батьківщину від окупантів і вступив до тероборони Білгород-Дністровського.

Ломаченко був головним претендентом на бій проти абсолютного чемпіона світу в легкій вазі Джорджа Камбососа. Проте, після відмови Василя залишити Україну, австралійцю знайшли іншого суперника - 5 червня він захищатиме пояси в поєдинку з американцем Девіном Гейні.

Своєю чергою, промоутер українця Боб Арум хоче, аби переможець бою між Камбососом і Гейні в наступному поєдинку вийшов на ринг проти Ломаченка.

"На жаль, Ломаченко перебуває в Україні, воює за свою батьківщину. Ми не змогли його вивезти звідти, але сподіваюся, що нам це вдасться. Я хотів би, щоб Ломаченко побився з одним із цих хлопців - з Гейні чи Камбососом.

Місто, в якому він живе, розташоване за десять кілометрів від Одеси. Його місто не сильно обстрілювали, але Ломаченко перебуває там і робить свій внесок у захист країни від російської агресії", - цитує Арума Boxing News 24/7.

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. В останньому бою, в ніч проти 12 грудня, Василь переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

Нагадаємо, непереможний український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко готується до повернення на ринг.

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