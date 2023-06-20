Із травмованим Мудриком: молодіжна збірна України прибула до Бухареста для участі в Євро-2023

Молодіжна збірна України (U-21) прибула до румунського Бухареста, де невдовзі проведе поєдинки групового етапу фінального турніру Євро-2023.

До розташування нашої "молодіжки" також приєдналися гравці дорослої збірної, які потрапили до заявки на континентальну першість. Це голкіпер Анатолій Трубін, півзахисники Георгій Судаков та Михайло Мудрик, а також форвард Владислав Ванат.

Варто зазначити, що участь Мудрика на молодіжному чемпіонаті Європи залишається під питанням. Після матчу 4-го туру відбору на Євро-2024 проти Мальти головний тренер збірної України Сергій Ребров повідомив, що вінгер "Челсі" має пошкодження, яке може завадити йому зіграти на турнірі.

"Михайло вчора на тренуванні відчув проблеми з литковим м'язом. Сьогодні на розминці він спробував, сказав, що все добре, але перед тим, як випускати його на поле, він сказав, що не може.

Тому під великим питанням його участь у Євро. Він сам повинен вирішувати. Він дуже хоче поїхати. Якщо він відновиться, допоможе нашій збірній", – сказав Ребров у коментарі Суспільне Спорт.

Крім того, головний тренер української "молодіжки" Руслан Ротань зробив вимушену заміну в заявці команди на Євро-2023.

Як повідомляє УАФ, півзахисник "Олександрії" Микола Михайленко отримав травму (комбіноване пошкодження зв'язок колінного суглоба). Замість нього до заявки збірної України увійшов захисник "Чорноморця" Володимир Салюк.

На груповій стадії фінального турніру Євро-2023 суперниками "синьо-жовтих" будуть Іспанія, Румунія та Хорватія. Усі матчі за участю української збірної відбудуться в Бухаресті.

Наша "молодіжка" розпочне турнір 21 червня матчем проти Хорватії. Після цього команда Ротаня зіграє з Румунією (24 червня) та Іспанією (27 червня).

Розклад матчів збірної України (U-21) на Євро-2023

21 червня, 19:00: Україна – Хорватія

24 червня, 19:00: Румунія – Україна

27 червня, 21:45: Іспанія – Україна

Загалом на майбутній молодіжній континентальній першості зіграють 16 національних команд, які поділені на 4 групи. До плейоф вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету.

Три найкращі команди Євро-2023 (крім Франції та Англії) отримають путівки на Олімпійські ігри 2024 року.

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