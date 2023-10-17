Із Ванатом та Сидорчуком: збірна України назвала стартовий склад на матч відбору Євро-2024 з Мальтою

Збірна України оголосила стартовий склад на матч 8-го туру відбору на Євро-2024 проти команди Мальти, який відбудеться у вівторок, 17 жовтня, в Та-Калі на Національному стадіоні.

Україна: Трубін, Миколенко, Матвієнко, Забарний, Караваєв, Сидорчук, Зінченко, Судаков, Мудрик, Ванат, Довбик

Запасні: Бущан, Різник, Михайличенко, Сваток, Попов, Конопля, Назарина, Піхальонок, Буяльський, Русин, Зубков, Яремчук

Поєдинок Мальта – Україна розпочнеться о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Мальта – Україна доступна на нашому сайті.

В іншому поєдинку восьмого туру групи С в Лондоні зіграють збірні Англії та Італії (17 жовтня, 21:45).

Мальта – Україна: турнірне становище перед матчем

За підсумками семи турів збірна України з 10 очками посідає третє місце у групі C. Лідирує з 13 балами Англія, на другій позиції – Італія (10). На четвертій сходинці – Північна Македонія (7), остання – Мальта (0). Також англійці та італійці мають один матч у запасі.

Таблиця групи С після семи турів

Таблиця групи С після семи турів / Фото: flashscore.ua

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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