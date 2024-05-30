Із вини українця: промоутер назвав причину перенесення реваншу Усик – Ф'юрі

Френк Воррен заявив, що поєдинок не відбудеться у жовтні через травму Олександра.

Френк Воррен, промоутер колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловився про те, чому бій-реванш між його клієнтом та абсолютним чемпіоном світу в хевівейті Олександром Усиком довелося відтермінувати.

За словами Воррена, українець отримав травму, яка й стала причиною перенесення другого поєдинку між боксерами.

"Ми побачили неймовірний бій. Найбільше протистояння 21 століття. Обидва хлопці віддали всі сили. Вони хочуть знову битися, тому це станеться.

Реванш був відкладений, тому що, я думаю, що один з них, не Тайсон, а Усик, отримав травму. Це причина, чому він не зможе бути у формі до початкової дати.

Все ж це ідеальний час для бою. Давайте дамо хлопцям час на відновлення після дуже, дуже важкого поєдинку. Сподіваюся, ми побачимо таке ж видовище", – сказав Воррен в інтерв'ю DAZN.

Перед першим боєм Усик – Ф'юрі повідомлялося, що другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в саудівському Ер-Ріяді. Проте це станеться пізніше. Напередодні стало відомо, що реванш відбудеться 21 грудня.

Нагадаємо, в ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Поки що невідомо, чи в реванші між Усиком і Ф'юрі знову стоятиме на кону звання абсолютного чемпіона хевівейту. Справа в тому, що Міжнародна боксерська федерація (IBF) збиралася забрати в українця чемпіонський пояс, бо він не провів вчасно обов'язковий захист. Однак команда Олександра звернулася до організації з проханням дозволити йому зберегти титул до реваншу з "Циганським королем".

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