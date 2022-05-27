Із вірою у перемогу: вийшов фільм про боротьбу збірної України з футболу у відборі до ЧС Новини компаній

Із вірою у перемогу: вийшов фільм про боротьбу збірної України з футболу у відборі до ЧС Новини компаній

Творці картини монтували фільм у бомбосховищі, щоб мотивувати вболівальників та підтримати бойовий дух усіх українців.

Останніми днями травня в Україні відбудеться прем'єра документального фільму "П'ять фіналів". Фільм створено продюсерами Павлом Черепіним, Тарасом Герегою, студією Heroes Films та компанією Епіцентр.

Фільм «П'ять фіналів» – це погляд зсередини на підготовку Збірної України з футболу до ЧС-2022 під головуванням тренерського штабу Олександра Петракова. Назва фільму – визначення найближчого фронту робіт нового наставника збірної.

Прем'єра фільму «П'ять фіналів» мала відбутися у березні цього року, напередодні матчу півфіналу кваліфікаційного плей-офф із Шотландією. Станом на ранок 24 лютого фільм був готовий на 75%, але монтажна база і весь матеріал (35 знімальних змін у 3-4 камери кожна та понад 60 змін монтажу) опинилися в одній із найгарячіших точок перших днів війни. Завдяки підтримці партнерів проекту команді вдалося евакуювати сервер із робочими матеріалами та завершити роботу над фільмом вже фактично у бомбосховищах, у різних куточках України.

"Для нас було принципово важливо закінчити та випустити фільм зараз, у той час, коли людям так потрібна віра та мотивація. А в цій стрічці багато віри, гарного гумору, натхнення та любові до України", – каже співавтор картини Тарас Герега.

Фільм став логічним продовженням першої документальної стрічки – «Особлива атмосфера», створеної командою «Євро-2021». Торішня картина отримала схвальні відгуки фахівців і глядачів та потрапила в офіційний вибір міжнародних кіно документальних премій.

За словами продюсера та режисера фільму Павла Черепіна фанати улюбленої гри зможуть потрапити за лаштунки життя Збірної України з футболу, побачити тренування, зокрема «секретні», тактику, установки, розчарування та радість національної футбольної команди.

Автори та сценаристи фільму також розповіли про те, як гартувався характер збірної, новий тренер надихнув гравців, а вони у свою чергу повірили та підтримали Олександра Петракова.

"Непереможний український характер вже є брендом для всього цивілізованого світу. Характер футбольної збірної має таку ж ДНК. – Тому є всі шанси на перемогу у матчі із Шотландією”, — упевнений Черепін.

Подивитися на те, як характер Збірної загартовувався у відборі до ЧС, можна у фільмі на телеканалах Футбол, НЛО TV, платформі oll.tv та на діджитал майданчиках телеканалів Футбол. Бекстейдж, а не матеріали, що потрапили в ефір, будуть з'являтися на youtube-каналі Fantastic Football.

На youtube фільм з'явиться тут: https://www.youtube.com/channel/UCjSbPCr8r3_QxrRGYHR4zmA