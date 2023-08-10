Із Ярмоленком, але без Ваната: "Динамо" назвало стартовий склад на матч Ліги конференцій з "Арісом"

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на перший матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти грецького "Аріса".

Головна зірка "біло-синіх" Андрій Ярмоленко вийде на поле з перших хвилин. А ось основний нападник киян Владислав Ванат залишився на лавці для запасних, замість нього на вістрі атаки зіграє Беніто.

"Динамо": Бущан – Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак – Сидорчук, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльський, Кабаєв – Беніто

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Ванат, Андрієвський, Караваєв, Дячук, Діалло, Царенко, Біловар, Волошин.

Також став відомий склад "Аріса" на гру проти "Динамо".

"Аріс": Джуліан – Монтоя, Фабіану, Одубайо, Феррарі – Даріда, Джурасек – Моберг-Карлсон, Жюль, Морон – Палма.

Запасні: Хрістодулопулос, Рупп, Мата, Матарріта, Павчіч, Менендес, Панагідіс.

Матч "Аріс" – "Динамо" відбудеться 10 серпня в Салоніках на стадіоні "Клеантіс Вікелідіс". Початок поєдинку – о 21:15 за київським часом.

На нашому сайті також доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Аріс" – "Динамо". Також гру можна переглянути безкоштовно на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Арісом" заплановано на 17 серпня у румунському Бухаресті.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги конференцій зустрінеться з тріумфатором пари "Бешикташ" (Туреччина) – "Нефтчі" (Азербайджан). Той, хто програє в дуелі "Аріс" – "Динамо", завершить виступи в єврокубках.

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