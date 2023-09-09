Із Ярмоленком: збірна України оприлюднила заявку на матч відбору до Євро-2024 проти Англії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров визначився із заявкою національної команди на матч 5-го туру відбору на Євро-2024 проти Англії.

Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

До списку увійшли 23 футболісти. Зазначимо, що серед них і капітан "синьо-жовтих" Андрій Ярмоленко, участь якого у поєдинку залишається під питанням через пошкодження.

Із тих футболістів, які зараз перебувають у таборі збірної України, до заявки не потрапили Олександр Тимчик, Олександр Зубков та Олександр Піхальонок.

Заявка збірної України на матч з Англією:

Воротарі: Георгій Бущан, Анатолій Трубін, Андрій Лунін

Захисники: Юхим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергій Кривцов, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Денис Попов, Олександр Караваєв, Микола Матвієнко.

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрій Ярмоленко, Георгій Судаков, Олександр Зінченко, Віталій Буяльський, Віктор Циганков, Єгор Назарина, Михайло Мудрик.

Нападники: Артем Довбик, Роман Яремчук, Владислав Ванат.

Поєдинок Україна – Англія відбудеться у суботу, 9 вересня, на стадіоні "Тарчинські Арена" у польському Вроцлаві. Початок – о 19:00 за київським часом.

Текстова онлайн-трансляція матчу Україна – Англія доступна на нашому сайті.

Наразі збірна України з 6 очками посідає друге місце у групі С. Лідирує з 12 балами Англія. Команди Італії та Північної Македонії набрали по три залікові пункти, Мальта – жодного.

Після матчу з англійцями збірна України у вівторок, 12 вересня, у Мілані зіграє з Італією в рамках 6-го туру відбору Євро-2024.

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Нагадаємо, до фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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