"Із задоволенням прийму таку пропозицію": ганський захисник клубу УПЛ готовий виступати за збірну України

Наджиба Якубу не кличуть до збірної Гани.

Захисник "Ворскли" Наджиб Якубу не проти пройти процес натуралізації. 21-річний футболіст грав за Гану U-17, але далі не виступав за збірну своєї батьківщини.

"Я дуже люблю Україну. Я вже три роки тут. Якщо надійде пропозиція грати за збірну України, із задоволенням прийму її", - заявив футболіст у інтерв'ю FanDay.

На питання, чому Якубу не виступає за збірну Гани, він відповів, що до рідної країни його не кличуть.

"Якщо покличуть, звісно, ​​погоджуся!", - підкреслив він.

Якщо стане вибір між Україною та Ганою, захисник буде зважувати всі "за" і "проти".

"Напевно, виберу той варіант, хто першим покличе. Україна – мій другий дім. Я тут відбувся як професійний гравець. Я люблю та ціную Україну", - заявив він.

Якубу може зіграти праворуч та ліворуч в обороні.

Нинішнього сезону ганець провів 17 матчів у складі "Ворскли".

"Ворскла" займає п'яте місце у турнірній таблиці УПЛ. У наступному турі команда Юрія Максимова зіграє проти "Інгульця".

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