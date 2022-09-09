Із західними друзями: збірна України дізналася суперника в плейоф Чемпіонату Європи з баскетболу

Стало відомо, з ким зустрінеться збірна України в 1/8 фіналу "Євробаскета-2022".

Так, опонентом "синьо-жовтих" у плейоф змагань буде команда Польщі.

Зазначимо, що українська команда пробилася до топ-16 турніру з другої сходинки групи, тоді як "кадра" фінішувала в своєму секстеті третьою. Дуель між Україною та Польщею відбудеться в неділю, 13 вересня, о 13:00 за київським часом.

Переможець матчу Україна – Польща вийде на переможця зустрічі Словенія – Бельгія. До вашої уваги вся сітка "Євробаскету-2022".

На груповій стадії збірна України здобула три перемоги - над Великою Британією ( 90:61 ), Естонією ( 74:73 ) та Італією ( 84:73 ), а також зазнала двох поразок - від Греції ( 79:99 ) та Хорватії ( 85:90 );

( ), Естонією ( ) та Італією ( ), а також зазнала двох поразок - від Греції ( ) та Хорватії ( ); Чинними чемпіонами Європи з баскетболу є словенці, які у фіналі 2017 року обіграли Сербію. Саме Словенія вибила з турніру і команду України на стадії 1/8 фіналу.

Додамо, що Польща є справжнім дружнім партнером для України, адже неабияк допомагає нам озброєнням та фінансами, аби ми могли протистояти російській повномасштабній агресії, яка розпочалася 24-го лютого.

ФОРМАТ ТУРНІРУ

На першості континенту з баскетболу виступають 24 збірні, які були поділені на 4 групи по 6 команд у кожній. За підсумками групового етапу путівки до 1/8 фіналу отримали чотири найкращі команди з кожної групи.

Далі 16 збірних визначатимуть переможця в одноматчевих протистояннях на виліт.

Чемпіонат Європи з баскетболу триватиме до 18 вересня 2022 року. Матчі будуть зіграні в Чехії, Грузії, Італії та Німеччині.