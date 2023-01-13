Із зірки "Манчестер Сіті" зняли звинувачення у семи випадках сексуального насильства

Ще два злочини, у яких підозрюють француза, присяжні розглянуть на наступному засіданні.

Захисника "Манчестер Сіті" Бенжамена Менді, якому раніше висунули звинувачення у сексуальному насильстві, визнали невинним у семи з дев'яти таких випадків.

Про це повідомив "Манчестер Сіті" на своєму офіційному сайті.

"Вердикт суду Честера – присяжні визнали Бенжамена Менді невинним за сімома пунктами звинувачення. За двома пунктами обвинувачення суд присяжних припинено, судовий розгляд закінчено. Враховуючи наявність відкритих питань, пов'язаних із цією справою, клуб поки що не в змозі давати подальші коментарі", – йдеться в заяві клубу.

Як повідомляє BBC, ше два злочини, у яких звинувачується 28-річний француз – один епізод зґвалтування та одна спроба зґвалтування – присяжні розглянуть на наступному засіданні. Воно призначене на 26 червня.

Нагадаємо, що у зв'язку зі звинуваченнями у зґвалтуванні Менді був заарештований та від серпня 2021 року до січня 2022 року перебував у в'язниці. У січні минулого року футболіста було звільнено під заставу.

Менді виступає за "Манчестер Сіті" від 2017 року. За цей час він провів у складі "городян" 49 матчів і забив 2 голи. У клубі Бенжамен був конкурентом українця Олександра Зінченка на позиції лівого захисника.

Також на рахунку Менді 10 поєдинків у футболці збірної Франції.

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