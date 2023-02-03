Із зірки "Манчестер Юнайтед" зняли звинувачення у зґвалтуванні та побитті своєї дівчини: що відомо

Із півзахисника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуд зняли всі звинувачення у справі про зґвалтування, побиття та погрозах вбивством на адресу його дівчини – моделі Герріет Робсон.

Про це повідомляє видання Metro.

Грінвуд був затриманий наприкінці січня 2022 року. Його кохана звинуватила футболіста в домашньому насильстві. У сторіз Instagram вона опублікувала фотографії з численними слідами побоїв, а також аудіозапис, на якому її примушують до сексу.

У лютому Мейсона відпустили під заставу на час проведення подальшого розслідування, однак через порушення умов звільнення 15 жовтня футболіста знову заарештувала поліція, оскільки він контактував із дівчиною, яка звинуватила його у зґвалтуванні.

"З огляду на широке висвітлення цієї справи у ЗМІ, буде справедливо поділитися новиною про те, що 21-річний чоловік, заарештований та звинувачений у зв'язку з розслідуванням, розпочатим у січні 2022 року, більше не підлягає кримінальному переслідуванню у зв'язку з цим", – повідомила голова служби соціального захисту Мікаела Керр.

Нагадаємо, на час розслідування "Манчестер Юнайтед" усунув нападника від ігор та тренувань. Востаннє англієць виходив на поле в поєдинку АПЛ проти "Вест Гема" 22 січня минулого року.

Мейсон Грінвуд: кар'єра і досягнення

Грінвуд є вихованцем "Манчестер Юнайтед", а за першу команду МЮ виступає від 2018 року. У складі "червоних дияволів" він провів 129 матчів і забив 35 голів.

2020 року Мейсон дебютував за збірну Англії, але на Євро-2020, де команда Гарета Саутгейта дійшла до фіналу, він не поїхав через травму.

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