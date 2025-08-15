Ізраїльські футбольні фанати викликали гучний скандал: президент Польщі жорстко відреагував

Скандальний банер фанатів "Маккабі" Хайфа / Фото: x.com/CionaSport

Гучний скандал спалахнув у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між ізраїльським "Маккабі" Хайфа та польським "Ракувом".

Під час номінально домашнього для ізраїльської команди поєдинку, який відбувався в угорському Дебрецені, вболівальники "Маккабі" Хайфа розгорнули на трибунах банер з написом "Вбивці від 1939 року".

Також футболісти ізраїльського клубу провокували суперника, що призвело до бійки між гравцями після матчу.

Президент Польщі Кароль Навроцький уже жорстко відреагував на цей резонансний інцидент.

"Скандальний банер, який розгорнули вболівальники "Маккабі" з Хайфи, ображає пам'ять польських громадян, які загинули у Другій світовій війні, зокрема три мільйони євреїв. Це дурість, яку не можна описати словами", – написав Навроцький на своїй сторінці у соцмережі X.

Крім того, президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша заявив, що організація звернеться до УЄФА щодо скандального випадку.

"Провокації та фальсифікація історії неприйнятні. Ми терміново звернемося до УЄФА з проханням зайняти позицію та притягнути до відповідальності за скандальний банер та обурливу поведінку на трибунах під час матчу "Маккабі" – "Ракув", – написав Кулеша на своїй сторінці у соцмережі X.

Сам матч закінчився перемогою "Ракува" з рахунком 2:0. Польський клуб виявився сильнішим за сумою двох поєдинків (2:1) та пройшов до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, де позмагається з з болгарською "Ардою".

Раніше повідомлялося, що донецький "Шахтар" у серії пенальті програв грецькому "Панатінаїкосу" та вибув з кваліфікації Ліги Європи.