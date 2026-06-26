Агіт Кабаєл / © Associated Press

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Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл відреагував на рішення Олександра Усика відмовитися від усіх своїх чемпіонських поясів.

"Нічого, крім поваги до цієї неймовірної кар'єри" — написав Кабаєл в Instagram-сторіз.

Кабаєл відреагував на рішення Усика звільнити всі чемпіонські пояси / instagram.com/agitkabayel

Зазначимо, що Олександр володів титулами WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

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Раніше Всесвітня боксерська рада (WBC) зобов'язала Усика провести поєдинок з Кабаєлом.

Також WBC установила дедлайн для команд Усика та Кабаєла до 30 червня, щоб домовитись про бій. У разі відмови від цього поєдинку Олександр повинен був звільнити пояс WBC.

У послужному списку 39-річного українця 25 перемог (16 — нокаутом) у 25 поєдинках на профірингу.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

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