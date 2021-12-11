Кадрова "зачистка": "Барселона" визначилась, кого з футболістів готова позбутися

Клуб може розірвати контракти з Умтіті та Коутіньо.

"Барселона" більше не зацікавлена у послугах хавбека Філіппе Коутіньо та захисника Самюеля Умтіті, тому готова попрощатися з гравцями цієї зими.

Про це повідомляє Diario Sport.

"Блаугранас" розглядають всі можливі варіанти, аби розлучитися з гравцями. При необхідності головний тренер Хаві чинитиме на гравців тиск, не включаючи їх у заявки на матчі та не допускаючи до роботи у загальній групі команди.

Якщо Коутіньо та Умтіті відмовляться покидати клуб добровільно, або на них не знайдеться покупця, каталонці готові навіть розірвати з ними контракт.

Зазначимо, що подібні рішення загрожують клубу юридичними проблемами, тому такий захід "Барселона" розглядає виключно як крайній.

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