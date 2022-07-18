Калініна більше не перша ракетка України, Крутих та Сачко покращили свої позиції: оновлені рейтинги ATP і WTA

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднили нові рейтинги. Світоліна знову стала першою ракеткою України, Крутих продовжує лідирувати серед українських тенісистів.

У понеділок, 18 липня, ATP та WTA представили рейтинги кращих тенісистів та тенісисток світу.

Українка Еліна Світоліна, яка не виступає з березня через вагітність, зберегла за собою 42-е місце у світовій класифікації та повернулася на перший рядок у національному рейтингу.

Відразу 12 рядків втратила Ангеліна Калініна і тепер посідає 51-у сходинку у світовій класифікації.

Марта Костюк піднялася на 73-й рядок (+1), Даяна Ястремська - на 79-й (+3), Леся Цуренко - на 92-й (+5).

Першою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек. У першій п'ятірці рейтингу змін не відбулося.

Рейтинг WTA

1. Іга Свьонтек (Польща) - 8336

2. Анетт Контавейт (Естонія) - 4326

3. Марія Саккарі (Греція) - 4190

4. Паула Бадоса (Іспанія) - 4030

5. Унс Джабір (Туніс) - 4010

...

42. Еліна Світоліна (Україна) - 1201

51. Ангеліна Калініна (Україна) - 1091

73. Марта Костюк (Україна) - 805

79. Даяна Ястремська (Україна) - 766

92. Леся Цуренко (Україна) - 707

128. Дар'я Снігур (Україна) - 497

140. Катерина Байндль (Україна) - 441

278. Катаріна Завацька (Україна) - 229

У рейтингу ATP серед українців продовжує лідирувати Олексій Крутих. Цей ігровий тиждень він вперше починає на 242-й позиції (+7).

Минулого тижня 22-річний Крутих уперше став першою ракеткою України.

Віталій Сачко, після виходу до чвертьфіналу на челенджері в Нідерландах, піднімається на 265-е місце (+21), і обходить Іллю Марченко, який опустився на 288-й рядок у світовій класифікації (-6).

Поліпшили свої особисті досягнення у рейтингу АТР Олег Приходько – 349-те місце (+2), Олександр Овчаренко – 531-е місце (+4) та В’ячеслав Бєлінський – 599-е місце (+9).

У першій п'ятірці рейтингу змін не відбулося. Найкращим, як і раніше, залишається тенісист країни-агресорки Данило Медведєв.

Рейтинг ATP

1. Данило Медведєв (Росія) - 7775

2. Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6850

3. Рафаель Надаль (Іспанія) - 6165

4. Стефанос Ціципас (Греція) - 5045

5. Каспер Рууд (Норвегія) - 4890

...

242. Олексій Крутих (Україна) - 207

265. Віталій Сачко (Україна) - 186

288. Ілля Марченко (Україна) - 169

349. Олег Приходько (Україна) - 122

399. Георгій Кравченко (Україна) - 103

463. Владислав Орлов (Україна) - 79

514. Сергій Стаховський (Україна) - 60

531. Олександр Овчаренко (Україна) - 58

547. Ерік Ваншельбойм (Україна) - 54

599. В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 41

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