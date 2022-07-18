Калініна більше не перша ракетка України, Крутих та Сачко покращили свої позиції: оновлені рейтинги ATP і WTA

Асоціація тенісистів професіоналів (ATP) та Жіноча тенісна асоціація (WTA) оприлюднили нові рейтинги. Світоліна знову стала першою ракеткою України, Крутих продовжує лідирувати серед українських тенісистів.
У понеділок, 18 липня, ATP та WTA представили рейтинги кращих тенісистів та тенісисток світу.
Українка Еліна Світоліна, яка не виступає з березня через вагітність, зберегла за собою 42-е місце у світовій класифікації та повернулася на перший рядок у національному рейтингу.
Відразу 12 рядків втратила Ангеліна Калініна і тепер посідає 51-у сходинку у світовій класифікації.
Марта Костюк піднялася на 73-й рядок (+1), Даяна Ястремська - на 79-й (+3), Леся Цуренко - на 92-й (+5).
Першою ракеткою світу залишається полька Іга Свьонтек. У першій п'ятірці рейтингу змін не відбулося.
Рейтинг WTA
1. Іга Свьонтек (Польща) - 8336
2. Анетт Контавейт (Естонія) - 4326
3. Марія Саккарі (Греція) - 4190
4. Паула Бадоса (Іспанія) - 4030
5. Унс Джабір (Туніс) - 4010
...
42. Еліна Світоліна (Україна) - 1201
51. Ангеліна Калініна (Україна) - 1091
73. Марта Костюк (Україна) - 805
79. Даяна Ястремська (Україна) - 766
92. Леся Цуренко (Україна) - 707
128. Дар'я Снігур (Україна) - 497
140. Катерина Байндль (Україна) - 441
278. Катаріна Завацька (Україна) - 229
У рейтингу ATP серед українців продовжує лідирувати Олексій Крутих. Цей ігровий тиждень він вперше починає на 242-й позиції (+7).
Минулого тижня 22-річний Крутих уперше став першою ракеткою України.
Віталій Сачко, після виходу до чвертьфіналу на челенджері в Нідерландах, піднімається на 265-е місце (+21), і обходить Іллю Марченко, який опустився на 288-й рядок у світовій класифікації (-6).
Поліпшили свої особисті досягнення у рейтингу АТР Олег Приходько – 349-те місце (+2), Олександр Овчаренко – 531-е місце (+4) та В’ячеслав Бєлінський – 599-е місце (+9).
У першій п'ятірці рейтингу змін не відбулося. Найкращим, як і раніше, залишається тенісист країни-агресорки Данило Медведєв.
Рейтинг ATP
1. Данило Медведєв (Росія) - 7775
2. Олександр Звєрєв (Німеччина) - 6850
3. Рафаель Надаль (Іспанія) - 6165
4. Стефанос Ціципас (Греція) - 5045
5. Каспер Рууд (Норвегія) - 4890
...
242. Олексій Крутих (Україна) - 207
265. Віталій Сачко (Україна) - 186
288. Ілля Марченко (Україна) - 169
349. Олег Приходько (Україна) - 122
399. Георгій Кравченко (Україна) - 103
463. Владислав Орлов (Україна) - 79
514. Сергій Стаховський (Україна) - 60
531. Олександр Овчаренко (Україна) - 58
547. Ерік Ваншельбойм (Україна) - 54
599. В'ячеслав Бєлінський (Україна) - 41
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