Калініна розбила експершу ракетку світу та вийшла до третього кола турніру в Чарльстоні

Українська тенісистка Ангеліна Калініна пробилася до третього кола турніру WTA 500 у Чарльстоні (США).

27-річна уродженка Нової Каховки (№33 WTA) стартувала на змаганнях з другого раунду, де здобула перемогу над колишньою першою ракеткою світу Каролін Возняцкі з Данії (№126 WTA).

Матч тривав 1 годину 22 хвилини та завершився впевненим тріумфом нашої співвітчизниці з рахунком 6:2, 6:3.

За весь поєдинок Калініна один раз подала навиліт, зробила три подвійні помилки та реалізувала 5 з 11 брейкпойнтів.

Це була друга особиста зустріч Калініної та Возняцкі. Два тижні тому українка обіграла Каролін у другому колі турніру WTA 1000 в Маямі з рахунком 5:7, 7:5, 6:4.

У третьому колі (1/8 фіналу) змагань у Чарльстоні суперницею Ангеліни буде "нейтральна" росіянка Дар'я Касаткіна (№11 WTA), яка публічно засудила війну РФ проти України.

Додамо, що інша українка Леся Цуренко, яка також розпочинала турнір у Чарльстоні з 1/16 фіналу, в стартовому матчі програла австралійці Астрі Шармі з рахунком 4:6, 0:6.

Раніше виступи на турнірі в Чарльстоні припинила Даяна Ястремська, яка поступилася польці Магді Лінетт з рахунком 6:0, 4:6, 3:6. У другому колі свій матч також проведе перша ракетка України Еліна Світоліна, яка зустрінеться з австралійкою Дар'єю Севілл.

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