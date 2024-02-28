Калініна та Ястремська вийшли до другого кола турнірів WTA у США (відео)

Ангеліна виступає в Остіні, а Даяна – у Сан-Дієго.

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська здобули перемоги на старті турнірів WTA в американських Остіні та Сан-Дієго відповідно.

Калініна (№35 WTA) в першому колі турніру WTA 250 в Остіні перемогла чешку Сару Бейлек (№132 WTA) – 6:3, 6:2.

Матч тривав 1 годину і 8 хвилин. Калініна 3 рази подавала навиліт, зробила 3 подвійні помилки і використала 7 з 14 брекпойнтів.

У другому раунді змагань Ангеліна зіграє з колумбійкою Камілою Осоріо (№98 WTA).

Ястремська (№33 WTA) у стартовому матчі турніру WTA 500 у Сан-Дієго перемогла американку Керолайн Доулхайд (№45 WTA) – 6:4, 5:7, 6:1.

Матч тривав 2 години і 9 хвилин. Даяна 3 рази подавала навиліт, зробила 9 подвійних помилок і використала 7 з 8 брейкпойнтів.

Наступною суперницею Ястремської стане росіянка Анна Блінкова (№51 WTA), яка через загарбницьку війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Раніше повідомлялося, що ще одна українська тенісистка Марта Костюк (№34 WTA) здолала американку Енн Лі (№167 WTA) на старті турніру в Сан-Дієго.

А ось інша українка Леся Цуренко (№36 WTA) завершила виступи на цих змаганнях, поступившись британці Кеті Бултер (№49 WTA).

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