Калініна в напруженому матчі не зуміла вийти до фіналу турніру в Руані

Ангеліна в трисетовому поєдинку не впоралася з полькою Магдою Лінетт.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (№32 WTA) зупинилася за крок від фіналу турніру WTA 250 у французькому Руані. У півфіналі вона програла польці Магді Лінетт (№60 WTA).

Матч тривав 2 години 11 хвилин і закінчився поразкою уродженки Нової Каховки з рахунком 1:6, 6:4, 2:6.

Упродовж поєдинку Ангеліна жодного разу не подала навиліт, припустилася 5 подвійних помилок і реалізувала 2 із 7 брейкпойнтів.

Зазначимо, що у чвертьфіналі Калініна обіграла росіянку Мірру Андрєєву, яка через повномасштабну війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Для Калініної це другий програний півфінал цього року. На початку березня вона поступилась китаянці Сію Ван на турнірі WTA 250 в американському Остіні.

У фіналі турніру в Руані польська тенісистка зіграє з американкою Слоан Стівенс (№39 WTA), яка в іншому півфіналі перемогла француженку Каролін Гарсію (№23 WTA) з рахунком 6:3, 6:2.

Раніше повідомлялося, що українка Марта Костюк перемогла чинну чемпіонку Wimbledon Маркету Вондроушову та вийшла до фіналу турніру WTA 500 у Штутгарті.

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