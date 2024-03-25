Калініна в напруженому поєдинку не зуміла вийти до чвертьфіналу турніру в Маямі

Ангеліна стала останньою представницею України, яка завершила виступи на цих змаганнях.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна не змогла пробитися до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Маямі (США).

В 1/8 фіналу 27-річна уродженка Нової Каховки (№36 WTA) програла представниці Казахстану Юлії Путінцевій (№68 WTA).

Матч тривав 2 години 21 хвилину та завершився поразкою українки з рахунком 4:6, 6:7.

За проведений на корті час Ангеліна не виконала жодної подачі навиліт, зробила одну подвійну помилку та використала 2 з 6 брейкпойнтів.

Це була третя особиста зустріч тенісисток. Калініна перемагала лише в одному з матчів.

Калініна – остання українка, яка завершила виступи в Маямі. Раніше з турніру вилетіли Леся Цуренко, Еліна Світоліна та Даяна Ястремська, а Марта Костюк знялася перед стартовим матчем через хворобу.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу Калініна вибила з турніру в Маямі другу ракетку світу білоруску Аріну Соболенко, яка через повномасштабну війну РФ проти України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

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