Камбек "дияволів": Миколенко з "Евертоном" втратив перемогу над "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (відео)

"Іриски" вели в рахунку 2:0, але "манкуніанцям" вдалося уникнути поразки.

"Евертон" українського захисника Віталія Миколенка зіграв унічию з "Манчестер Юнайтед" в домашньому матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гудісон Парк" у Ліверпулі завершився з рахунком 2:2 .

У першому таймі "іриски" двічі вразили ворота гостей: на 19-й хвилині рахунок відкрив Бету, а на 33-й точного удару завдав Абдулає Дукуре.

Однак втримати перемогу підопічні Девіда Моєса не змогли. У другому таймі "червоні дияволи" оформили камбек: на 72-й хвилині відставання скоротив Бруну Фернандеш, а на 80-й Мануель Угарте вирвав нічию для МЮ.

Миколенко вийшов у стартовому складі мерсисайдського клубу та провів на полі весь матч. Цього сезону в активі 25-річного українця 24 поєдинки в АПЛ.

Огляд матчу "Евертон " – "Манчестер Юнайтед"

Буде додано незабаром.

Після цього матчу "Евертон" (31 пункт) посідає 12-те місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (30 очок) йде на 15-й сходинці.

У наступному турі команда Миколенка на виїзді позмагається з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а підопічні Рубена Аморіма приймуть "Іпсвіч". Обидва матчі відбудуться 26 лютого.

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