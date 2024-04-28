Камбек і два скасовані голи: "Челсі" з Мудриком зіграв у бойову нічию проти "Астон Вілли" (відео)

Команда українця "горіла" з різницею у два м'ячі, але зуміла уникнути поразки.

"Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика на виїзді зіграв унічию з "Астон Віллою" в матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Вілла Парк" у Бірмінгемі завершилася з рахунком 2:2 .

У дебюті зустрічі підопічні Унаї Емері вийшли вперед – на четвертій хвилині гри захисник лондонців Марк Кукурелья зрізав м'яч у ворота своєї команди після удару хавбека "левів" Джона Макгінна.

На 16-й хвилині "сині" мали шанс відігратися, але гол Ніколаса Джексона було скасовано через офсайд після перегляду відеоповтору (VAR).

Наприкінці першого тайму господарі поля подвоїли свою перевагу в рахунку – на 42-й хвилині точного удару завдав Морган Роджерс.

Після перерви підопічні Маурісіо Почеттіно скоротили відставання – Ноні Мадуеке на 62-й хвилині з меж штрафного низом пробив у дальній кут.

На 81-й хвилині "пенсіонери" забили вдруге – Конор Галлахер отримав м'яч від Мадуеке та красивим ударом з-за меж штрафного влучив у дальню "дев'ятку".

У компенсований час "Челсі" навіть міг вирвати перемогу. На 90+5-й хвилині Аксель Дісасі головою з близької відстані замкнув навіс Бенуа Бадьяшиля з лівого флангу. Однак цей гол також було скасовано – Бадьяшиль штовхав свого суперника у спину перед тим, як зробити подачу.

Мудрик вийшов у стартовому складі лондонців і провів на полі 90 хвилин, після чого його замінив Чезаре Касадеї. На 82-й хвилині Михайло заробив жовту картку. Цей матч став для 23-річного українця 27-м цього сезону АПЛ, на його рахунку 4 голи та 2 асисти.

Огляд матчу "Астон Вілла" – "Челсі"

Після цієї нічиєї "Челсі" (48 очок) залишився на дев'ятому місці в АПЛ. "Астон Вілла" (67 балів) розташовується на четвертій позиції.

2 травня Мудрик і Ко прийматимуть "Тоттенгем" у перенесеному матчі 26-го туру чемпіонату Англії, а підопічні Емері 5 травня на виїзді позмагаються з "Брайтоном".

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