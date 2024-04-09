Камбек і дві повітряні тривоги: "Дніпро-1" не втримав перемогу над "Зорею" (відео)

Дніпряни та луганці не визначили сильнішого у результативному поєдинку.

"Дніпро-1" зіграв унічию із "Зорею" в заключному матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Дніпро-Арені" в Дніпрі завершився з рахунком 2:2 .

Перший тайм минув без забитих голів. Зазначимо, що на самому початку гри травму отримав півзахисник дніпрян Олександр Піхальонок, який уже на шостій хвилині був змушений залишити поле.

На старті другого тайму команда Юрія Максимова відзначилася двічі. На 48-й хвилині забив Олександр Сваток, а через чотири хвилини перевагу дніпрян збільшив Олексій Гуцуляк.

Однак луганська команда змогла швидко відігратися. На 55-й хвилині Ігор Кирюханцев скоротив відставання, а ще через сім хвилин Ігор Горбач зрівняв рахунок.

Зазначимо, що наприкінці матчу гру двічі призупиняли через повітряну тривогу.

Огляд матчу "Дніпро-1" – "Зоря"

Після цього поєдинку "Дніпро-1" (43 очки) посідає четверте місце у турнірній таблиці УПЛ. "Зоря" (23 бали) перебуває на 12-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України дніпряни 15 квітня зустрінуться з "Металістом 1925", а луганці днем раніше зіграють проти "Чорноморця".

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