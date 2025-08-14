Камбек і серія пенальті: ПСЖ здолав "Тоттенгем" і завоював Суперкубок УЄФА (відео)

ПСЖ – "Тоттенгем" / © Associated Press

ПСЖ став володарем Суперкубка УЄФА-2025. Французький клуб здобув цей трофей, обігравши англійський "Тоттенгем" у матчі, який відбувся на стадіоні "Фріулі" в італійському місті Удіне.

Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2, а в серії пенальті тріумфували парижани – 4:3.

"Шпори" відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 39-й хвилині Міккі ван де Вен добив м'яч у сітку після того, як голкіпер парижан Люка Шевальє перевів у поперечину удар Жоау Пальїньї.

На початку другого тайму підопічні Томаса Франка, для якого це був перший офіційний матч на чолі лондонського клубу, подвоїли свою перевагу в рахунку – на 48-й хвилині Крістіан Ромеро ударом головою в дальній кут замкнув подачу зі штрафного від Педро Порро.

Підопічні Луїса Енріке на 85-й хвилині скоротили відставання – Лі Кан Ін з-за меж штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут.

На 90+4-й хвилині ПСЖ забив другий гол і зрівняв рахунок – Гонсалу Рамуш вдало підставив голову під простріл Усмана Дембеле з правого флангу.

Згідно з регламентом поєдинку за Суперкубок УЄФА, після нічиєї в основний час команди без екстратаймів одразу перейшли до серії пенальті. Там точнішими виявилися гравці ПСЖ, які зрештою здобули трофей.

Зазначимо, що український новачок парижан Ілля Забарний не потрапив до заявки на цей матч.

Огляд матчу ПСЖ – "Тоттенгем"

ПСЖ уперше в історії виграв Суперкубок УЄФА. Паризький клуб удруге змагався за цей трофей. Перша спроба закінчилась невдало – 1996 року, коли Суперкубок УЄФА розігрувався з двох матчів, парижани двічі поступились "Ювентусу" (1:6, 1:3).

"Тоттенгем" уперше у своїй історії взяв участь у поєдинку за Суперкубок УЄФА.

Нагадаємо, ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

"Тоттенгем" є чинним переможцем Ліги Європи. У фіналі лондонський клуб здолав "Манчестер Юнайтед" (1:0), вигравши перший єврокубковий трофей за 41 рік.