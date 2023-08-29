Камбек не допоміг: жіноча збірна України з волейболу драматично вилетіла з чемпіонату Європи-2023

В 1/8 фіналу українки у напруженій боротьбі поступилися команді Чехії.
Жіноча збірна України з волейболу не зуміла вийти до чвертьфіналу чемпіонату Європи-2023.
У матчі 1/8 фіналу команда Івана Пєткова на тайбрейку програла Чехії. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12).
Поступившись чешкам у перших двох сетах, українки змогли зібратися та здійснити камбек. Причому у четвертій партії "синьо-жовті" розгромили суперниць – 25:10.
Однак на вирішальному тайбрейку збірна України зазнала поразки. Українки вели 3:1, але дозволили чешкам піти у відрив та в підсумку програли 12:15.
Жіноча збірна України з волейболу вдруге поспіль вилетіла з континентальної першості на стадії 1/8 фіналу. На Євро-2021 українки поступилися Польщі (1:3).
Найкращим результатом жіночої збірної України з волейболу на ЧЄ залишається "бронза" 1993 року.
У вересні українські волейболістки зіграють у кваліфікаційному турнірі Олімпіади-2024. Суперниками "синьо-жовтих" будуть Китай, Сербія, Домініканська Республіка, Нідерланди, Канада, Чехія та Мексика.
Усі пари 1/4 фіналу жіночого чемпіонату Європи-2023 з волейболу
- Італія – Франція
- Туреччина – Польща
- Нідерланди – Болгарія
- Сербія – Чехія
Фінал волейбольного Євро-2023 серед жінок відбудеться 3 вересня.
Читайте також:
Три українські тенісистки вилетіли на старті основної сітки US Open-2023
Усик зізнався, що робив би, якби рефері почав відраховувати нокдаун після удару Дюбуа нижче пояса
Магучіх здобула для України перше "золото" ЧС з легкої атлетики за останні 10 років (відео)