Камбек не вдався: "Мілан" встановив історичний антирекорд у Лізі чемпіонів

"Россонері" ризикують залишитися без єврокубкової весни.

Італійський "Мілан" встановив історичний антирекорд у Лізі чемпіонів .

Так, команда Стефано Піолі в рамках 3-го туру групової стадії турніру зазнала виїзної поразки від португальського "Порту" з рахунком 0:1. Цей результат призвів до того, що "россонері" вперше в історії програли три стартові матчі у найпрестижнішому клубному турнірі Європи.

Зазначимо, що перед грою з "драконами" футболісти "Мілана" поступилися англійському "Ліверпулю" (2:3) та іспанському "Атлетіко" (1:2).

Окрім того, для італійців поразка від "Порту" стала п'ятою поспіль в Лізі чемпіонів. В останній раз "россонері" виступали в турнірі в 2014 році, коли італійський клуб дістався 1/8 фіналу, де двічі поступився "Атлетіко" з рахунком 0:1 і 1:4.

В останніх десяти зустрічах Ліги чемпіонів "Мілан" здобув лише одну перемогу за шести поразок і трьох нічиїх. Остання перемога була над Селтіком (3:0) в листопаді 2013 року.

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