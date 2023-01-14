Камбек не врятував від втрати очок: "Мілан" вдруге поспіль спіткнувся в Серії А (відео)

"Россонері" в гостях не зуміли переграти "Лечче".

"Мілан" на виїзді зіграв унічию з "Лечче" в матчі 18-го туру італійської Серії А – 2:2 .

У першому таймі господарі несподівано двічі вразили ворота чинного чемпіона Італії. Уже на 3-й хвилині автоголом відзначився захисник міланців Тео Ернандес. А на 23-й хвилині Федеріко Баскіротто подвоїв перевагу "Лечче".

Після перерви підопічні Стефано Піолі зуміли здійснити камбек. На 58-й хвилині Рафаел Леау скоротив відставання "червоно-чорних", а на 70-й Давіде Калабрія відновив паритет у зустрічі.

Утім вирвати перемогу "Мілану" так і не вдалося. Поєдинок завершився бойовою нічиєю.

Огляд матчу

"Россонері" вдруге поспіль втратили очки в чемпіонаті – минулого туру чинного володаря "скудетто" зупинила "Рома" (2:2).

"Мілан" піднявся на друге місце в таблиці Серії А, набравши 38 очок. Відставання від лідера чемпіонату – "Наполі" – становить 9 залікових пунктів. "Лечче" має у своєму активі 20 балів і розташовується на 12-й сходинці.

У наступному турі "россонері" 24 січня на виїзді зіграють проти "Лаціо", 21 січня "Лечче" завітає в гості до "Верони".

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