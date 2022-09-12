Камбек, незарахований м'яч на останніх хвилинах та чотири вилучення: "Ювентус" втратив очки у божевільному матчі Серії А

Туринський "Ювентус" у рамках 6-го туру Чемпіонату Італії ледь врятувався в домашній грі з "Салернітаною", зігравши внічию з рахунком 2:2.

Зазначимо, що перший тайм став цілковитим провалом для "старої синьйори", адже вона примудрилася пропустити два голи. Спочатку Антоніо Кандрева на 18 хвилині вивів гостей уперед, а на п'ятій доданій до першої половини дуелі хвилині Кшиштоф Пьонтек із пенальті подвоїв перевагу "Салернітани".

Утім, на початку другого тайму, а саме - на 51 хвилині , туринцям вдалося скоротити відставання до мінімуму завдяки точному удару Глейсона Бремера. Рахунок 2:1 на користь гостей протримався аж до 90+3 хвилини. Коли здавалося, що "Салернітана" здобуде сенсаційну перемогу, головний суддя призначив у їхні ворота пенальті. До м'яча підійшов Леонардо Бонуччі, але переграти голкіпера суперника багаторічному капітану та лідеру "Ювентуса" не судилося, проте він був точний на добиванні.

Цікаво, що ще за хвилину після голу Бонуччі форвард туринців Аркадіуш Мілік забив третій гол "Ювентуса" у матчі, але взяття воріт було скасовано після відеоповтору, а сам нападник отримав червону картку.

На цьому події в протистоянні не завершилися. Команди вирішили на останніх хвилинах влаштувати бійку, і арбітр вилучив ще трьох - захисника "Салернітани" Федеріко Фасіо, захисника "Юве" Хуана Куадрадо та головного тренера "б'янконері" Массіміліано Алегрі.

Full time |⌛️| Termina in pareggio la sfida dello Stadium#JuveSalernitana [2-2] pic.twitter.com/Zu8YNdXjTV — JuventusFC (@juventusfc) September 11, 2022

Після цієї нічиєї "Ювентус" набрав десять очок та розташувався на сьомій сходинці в турнірній таблиці Серії А;

"Салернітана", своєю чергою, має сім балів та йде десятою;

У наступному турі внутрішньої першості команда Алегрі зіграє на виїзді з новачком "Монцою" (18 вересня), а "Салернітана" двома днями раніше прийме "Лечче", який минулий сезон також провів у Серії B.

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