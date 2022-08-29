Камбек петровців: "Металіст" не втримав перемогу над "Інгульцем" в УПЛ

"Інгулець" на виїзді вирвав нічию у матчі УПЛ проти "Металіста" - 1:1 .

Харків'яни вийшли вперед на 7-й хвилині - Дмитро Коркішко реалізував пенальті. Господарі поля утримували перевагу до середини другого тайму.

На 60-й хвилині із правого флангу в зону перед чужим штрафним Євген Запорожець зіграв на Владислава Клименка, а той здалеку пробив із рикошетом від двох стійок у дальній кут воріт "Металіста".

Наприкінці матчу відзначитися мали шанс обидві команди – петровці нападали частіше, але в одній із атак харків’ян м’яч влучив у каркас чужих воріт, а в завершальній вони не використали вихід фактично "три в один".

"Інгулець" здобув перший бал в поточному розіграші УПЛ та перебуває на 9-й позиції. "Металіст" – на 4 місці з 4 очками в активі.

У наступному турі "Металіст" зустрінеться з "Олександрією", яка минулого тижня перемогла "Інгулець" (1:2), а петровці визначать сильнішого з "Чорноморцем".

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