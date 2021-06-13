Камбек, що не відбувся: збірна України стартувала на Євро-2020 з результативної поразки від Нідерландів

"Синьо-жовті" вистояли в першому таймі, але після перерви пропустили двічі, відігралися і не змогли утримати нічию.

Збірна України з поразки стартувала на Чемпіонаті Європи-2020. У матчі 1-го туру групи C підопічні Андрія Шевченка в Амстердамі на стадіоні "Йохан Кройф Арена" з рахунком 2:3 програли національній команді Нідерландів.

"Помаранчеві" дуже потужно розпочали зустріч. Уже у стартові 10 хвилин гри нідерландці мали кілька відмінних можливостей, щоб відкрити рахунок, але щастя було на боці "синьо-жовтих". До того ж, впевнено у воротах українців діяв Георгій Бущан.

На 13-й хвилині трапився ще один неприємний момент для нашої команди. Олександр Зубков отримав травму і не зміг продовжити матч. Замість нього на полі з'явився Марлос.

Associated Press

Ближче до середини першого тайму "помаранчеві" дещо збавили оберти, що дозволило українцям перевести дух.

Однак перед перервою збірна Нідерландів знову додала і награла на чергові пару моментів. На щастя, підопічних Франка де Бура підводила точність, а Бущан продовжував феєрити "в рамці".

Associated Press

Але вже в дебюті другого тайму "помаранчевим" таки вдалося забити. З правого флангу пройшов простріл у карний майданчик Бущана, той зіграв на виході і відбив м'яч, але зробив це не зовсім вдало. Сфера відлетіла до Жоржиньо Вейналдума, який відправив її в порожні ворота.

Associated Press

Минуло сім хвилин і в наших воротах опинився другий м'яч. Віталій Миколенко невдало зіграв у власному карному майданчику, програвши позицію супернику, що дозволило Вауту Вегхорсту з декількох метрів забити у ворота Бущана.

Нідерландці продовжили тиснути, але несподівано забили підопічні Шевченка. Андрій Ярмоленко обігрався перед карним майданчиком "помаранчевих" з Романом Яремчуком і чудовим ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку.

Минуло чотири хвилини і рахунок став рівним. Руслан Маліновський навісив зі штрафного, а Яремчук ударом головою відправив м'яч у кут воріт суперників.

Associated Press

Але втримати нічию українці не змогли. На 85-й хвилині Натан Аке виконав навіс з правого флангу, Олександр Зінченко програв позицію Дензелу Дюмфрісу, який ударом головою приніс перемогу своїй команді.

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Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.

та До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, збірна Австрії вирвала перемогу у Північній Македонії в матчі Євро-2020.

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