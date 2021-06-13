Камбек, що не відбувся: збірна України стартувала на Євро-2020 з результативної поразки від Нідерландів

"Синьо-жовті" вистояли в першому таймі, але після перерви пропустили двічі, відігралися і не змогли утримати нічию.
Збірна України з поразки стартувала на Чемпіонаті Європи-2020. У матчі 1-го туру групи C підопічні Андрія Шевченка в Амстердамі на стадіоні "Йохан Кройф Арена" з рахунком 2:3 програли національній команді Нідерландів.
"Помаранчеві" дуже потужно розпочали зустріч. Уже у стартові 10 хвилин гри нідерландці мали кілька відмінних можливостей, щоб відкрити рахунок, але щастя було на боці "синьо-жовтих". До того ж, впевнено у воротах українців діяв Георгій Бущан.
На 13-й хвилині трапився ще один неприємний момент для нашої команди. Олександр Зубков отримав травму і не зміг продовжити матч. Замість нього на полі з'явився Марлос.
Ближче до середини першого тайму "помаранчеві" дещо збавили оберти, що дозволило українцям перевести дух.
Однак перед перервою збірна Нідерландів знову додала і награла на чергові пару моментів. На щастя, підопічних Франка де Бура підводила точність, а Бущан продовжував феєрити "в рамці".
Але вже в дебюті другого тайму "помаранчевим" таки вдалося забити. З правого флангу пройшов простріл у карний майданчик Бущана, той зіграв на виході і відбив м'яч, але зробив це не зовсім вдало. Сфера відлетіла до Жоржиньо Вейналдума, який відправив її в порожні ворота.
Минуло сім хвилин і в наших воротах опинився другий м'яч. Віталій Миколенко невдало зіграв у власному карному майданчику, програвши позицію супернику, що дозволило Вауту Вегхорсту з декількох метрів забити у ворота Бущана.
Нідерландці продовжили тиснути, але несподівано забили підопічні Шевченка. Андрій Ярмоленко обігрався перед карним майданчиком "помаранчевих" з Романом Яремчуком і чудовим ударом відправив м'яч у дальню дев'ятку.
Минуло чотири хвилини і рахунок став рівним. Руслан Маліновський навісив зі штрафного, а Яремчук ударом головою відправив м'яч у кут воріт суперників.
Але втримати нічию українці не змогли. На 85-й хвилині Натан Аке виконав навіс з правого флангу, Олександр Зінченко програв позицію Дензелу Дюмфрісу, який ударом головою приніс перемогу своїй команді.
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- Україна і Нідерланди виступають у групі C, де їхніми суперниками також є команди Австрії та Північної Македонії.
- До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, збірна Австрії вирвала перемогу у Північній Македонії в матчі Євро-2020.