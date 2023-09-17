Камбек від чемпіона: "Дженоа" з Малиновським втратила перемогу над "Наполі" у Серії А (відео)

"Грифони" двічі пропустили після того, як українець з'явився на заміну.
"Дженоа" українця Руслана Малиновського зіграла внічию з "Наполі" у домашньому матчі 4-го туру італійської Серії А – 2:2.
Наприкінці першого тайму Маттія Бані вивів господарів поля уперед, а після перерви Матео Ретегі подвоїв перевагу "грифонів".
На 74-й хвилині на поле вийшов Малиновський, який розпочав зустріч на лавці для запасних.
Одразу після появи українця "партенопейці" здійснили камбек. На 76-й хвилині Джакомо Распадорі скоротив відставання неаполітанців, а на 84-й хвилині Маттео Політано вирвав для чинного володаря "скудетто" нічию.
Огляд матчу
"Наполі" (7 очок) посідає п'яте місце у турнірній таблиці Серії А. "Дженоа" (4 бали) розташовується на 12-й позиції.
У наступному турі підопічні Руді Гарсії 24 вересня на виїзді зустрінуться з "Болоньєю", а Малиновський і Ко 22 вересня зіграють у гостях проти "Лечче".
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