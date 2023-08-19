Камбек від "мерсисайдців": "Борнмут" із Забарним у більшості програв "Ліверпулю" в матчі АПЛ

"Борнмут" українського захисника Іллі Забарного на виїзді поступився "Ліверпулю" в матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24. Гра на стадіоні "Енфілд" завершилася з рахунком 3:1 .

Уже на третій хвилині зустрічі "вишні" вийшли вперед зусиллями Антуана Семеніо.

Однак потім команда Юргена Клоппа зуміла здійснити камбек. На 28-й хвилині рахунок зрівняв Луїс Діас, а ще за вісім хвилин "мерсисайдців" вивів уперед Мохамед Салах.

На 58-й хвилині "Ліверпуль" залишився в меншості – пряму червону картку за грубий фол заробив Алексіс Макаллістер.

Проте це не завадило "червоним" втримати перемогу. Ба більше, на 62-й хвилині Діогу Жота забив третій гол мерсисайдського клубу, встановивши остаточний рахунок у цьому поєдинку.

Зазначимо, що Забарний вийшов у стартовому складі "вишень" і відіграв повний матч.

Після цього поєдинку "Ліверпуль" (4 очки) піднявся на третє місце в АПЛ. В активі "Борнмута" один заліковий бал і 14-та позиція.

У наступному турі чемпіонату Англії "мерсисайдці" 27 серпня на виїзді зіграють проти "Ньюкасла", а команда Забарного днем раніше прийме "Тоттенгем".

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