ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Камбек від суперниць: Україна драматично програла Японії на жіночому ЧС-2025 з волейболу

Українки в надзвичайно напруженому поєдинку поступилися четвертій команді світового рейтингу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Жіноча збірна України з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу / © cev.eu

Жіноча збірна України з волейболу поступилася Японії в другому матчі на чемпіонаті світу-2025, який триває у Таїланді.

Поєдинок у місті Бангкок закінчився поразкою українок з рахунком 2:3 за сетами – 27:25, 25:20, 20:25, 24:26, 11:15.

Зазначимо, що Японія – четверта збірна світового рейтингу, тоді як України перебуває на 17-й позиції.

Для "синьо-жовтих" це друга поразка на турнірі. У першому турі Україна зазнала поразки від чинних чемпіонок світу Сербії (0:3), а Японія обіграла Камерун (3:0).

Збірна України збереже шанси на вихід до плейоф лише у разі перемоги Камеруну над Сербією. Якщо цього не станеться, то наша команда достроково втратить шанси фінішувати в топ-2 групи H та потрапити до 1/8 фіналу.

У заключному матчі групового етапу українки у середу, 27 серпня, зустрінуться з Камеруном. Початок гри – о 16:30 за київським часом.

Додамо, що жіноча збірна України лише вдруге у своїй історії зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу з волейболу – уперше це сталося ще 1994 року.

Матчі жіночого ЧС-2025 з волейболу можна дивитися на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, цього року жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу та вперше отримала запрошення до Ліги націй.

Дата публікації
Кількість переглядів
72
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie