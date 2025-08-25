Камбек від суперниць: Україна драматично програла Японії на жіночому ЧС-2025 з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу / © cev.eu

Реклама

Жіноча збірна України з волейболу поступилася Японії в другому матчі на чемпіонаті світу-2025, який триває у Таїланді.

Поєдинок у місті Бангкок закінчився поразкою українок з рахунком 2:3 за сетами – 27:25, 25:20, 20:25, 24:26, 11:15.

Зазначимо, що Японія – четверта збірна світового рейтингу, тоді як України перебуває на 17-й позиції.

Реклама

Для "синьо-жовтих" це друга поразка на турнірі. У першому турі Україна зазнала поразки від чинних чемпіонок світу Сербії (0:3), а Японія обіграла Камерун (3:0).

Збірна України збереже шанси на вихід до плейоф лише у разі перемоги Камеруну над Сербією. Якщо цього не станеться, то наша команда достроково втратить шанси фінішувати в топ-2 групи H та потрапити до 1/8 фіналу.

У заключному матчі групового етапу українки у середу, 27 серпня, зустрінуться з Камеруном. Початок гри – о 16:30 за київським часом.

Додамо, що жіноча збірна України лише вдруге у своїй історії зуміла кваліфікуватися на чемпіонат світу з волейболу – уперше це сталося ще 1994 року.

Реклама

Матчі жіночого ЧС-2025 з волейболу можна дивитися на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, цього року жіноча збірна України з волейболу виграла Золоту Євролігу та вперше отримала запрошення до Ліги націй.