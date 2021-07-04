Камбек все ближче? Володимир Кличко натякнув на повернення в ринг, підбадьоривши збірну України

Легендарний боксер заявив, що пишається головною футбольною командою України.

Ексчемпіон світу з боксу в надважкій вазі Володимир Кличко, який напередодні бажав успіху збірній України в матчі 1/4 фіналу Євро-2020 проти Англії, відреагував на розгромну поразку "синьо-жовтих" у Римі.

45-річний спортсмен в Instagram підтримав українську збірну після вильоту з Чемпіонату Європи та між рядків натякнув на своє повернення у бокс. Раніше він вже неодноразово підігрівав інтерес до свого камбеку, демонструючи потужну форму.

"Вітаю Англію з чудовим матчем. Ця зустріч не минула так, як я хотів би, але це спорт. Як вам всім відомо, особливо англійським фанатам, я зазнавав поразок у своєму виді спорту. Справа не в програші, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо камбеки, чи не так?

Я дуже пишаюся українською збірною. Нам потрібно високо тримати голову, так як ми далеко просунулися в цьому турнірі. Ми показали, що можемо змагатися. Не сумніваюся, що ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами.

До нових зустрічей, друзі, дякую всім фанатам. Як професійний спортсмен, я ніколи не вважаю цілком очевидним те, наскільки ви всі важливі. Продовжуйте вболівати. Можливо, одного разу я знову почую, як ви скандуєте моє ім'я", - сказав Кличко-молодший у відеоролику.

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Раніше Кличко говорив, що може повернутися в ринг тільки заради того, щоб перевершити рекорд легендарного американця Джорджа Формана.

Володимир відсвяткував свій 45-й день народження 25 березня 2021 року. Форман завоював титули чемпіона світу за версіями WBA та IBF у віці 45 років і 9 місяців. Таким чином, щоб побити рекорд американця, українцеві потрібно буде повернутися в ринг не раніше грудня 2021 року.

Також повідомлялося, що легенда боксу Шеннон Бріггс оголосив про бій з Володимиром Кличком, проте жодних деталей ймовірного поєдинку так і не з'явилося.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 - достроково) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO, IBF, IBO і WBA у надважкій вазі.

У 2017 році Кличко-молодший завершив кар’єру після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа . Наприкінці 2020 року Володимира включили до Міжнародної зали боксерської слави.

після поразки нокаутом від . Наприкінці 2020 року Володимира до Міжнародної зали боксерської слави. Минулого року стало відомо, що українець допомагає з поверненням на ринг легендарному американцю Евандеру Холіфілду.

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