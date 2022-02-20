Камбек за хвилину супернику не допоміг: "Манчестер Юнайтед" видовищно переміг "Лідс" у поєдинку АПЛ

Камбек за хвилину супернику не допоміг: "Манчестер Юнайтед" видовищно переміг "Лідс" у поєдинку АПЛ

Один із м'ячів забив ексфутболіст "Шахтаря".

"Манчестер Юнайтед" виявився сильнішим за "Лідс" у виїзному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги - 2:4 .

У першому таймі "червоні дияволи" двічі вразили ворота суперника зусиллями Гаррі Магвайра і Бруну Фернандеша.

Після перерви господарі несподівано здійснили камбек, причому для цього їм вистачило однієї хвилини. Станом на 54-ту хвилину рахунок уже був рівним - постаралися Родріго та Рафінья.

Однак "манкуніанці" все ж зуміли схилити шальки терезів на свій бік. Керманич "червоних дияволів" Ральф Рангнік вгадав із замінами, випустивши на поле колишнього півзахисника донецького "Шахтаря" Фреда та 19-річного вінгера Ентоні Елангу. Саме їхні голи і дозволили МЮ здобути перемогу в цьому непростому матчі.

Зірковий нападник "манкуніанців" Кріштіану Роналду вийшов у старті і був замінений на 85-й хвилині, результативними діями не відзначився.

"Манчестер Юнайтед" з 46 очками закріпився на четвертому місці в АПЛ. "Лідс" розташувався на 15-й позиції з 23 пунктами у своєму активі.

У наступних матчах АПЛ "манкуніанці" 26 лютого приймуть "Вотфорд", а "Лідс" 23 лютого на виїзді зіграє з "Ліверпулем". Також "червоні дияволи" 23 лютого в Мадриді зустрінуться з "Атлетіко" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Читайте також:

На підтримку України: фанати "Ліверпуля" розгорнули синьо-жовтий прапор під час матчу АПЛ

Божевільна розв'язка: "Тоттенгем" перервав 15-матчеву безпрограшну серію "Манчестер Сіті" в АПЛ (відео)

Відродження інтриги в АПЛ: "Ліверпуль" наблизився до лідера, "Арсенал" і "Челсі" перемогли (відео)