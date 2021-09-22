Камбека не сталося: "Прометей" переміг "Будівельник" і виграв баскетбольний Суперкубок України

Камбека не сталося: "Прометей" переміг "Будівельник" і виграв баскетбольний Суперкубок України

Трофей їде до Дніпропетровської області.

БК "Прометей" зі Слобожанського переміг столичний БК "Будівельник" і завоював Суперкубок України. Зустріч у київському Палаці спорту завершилася з рахунком 104:99.

Чинний чемпіон краще розпочав поєдинок - столичному колективу лише раз вдалося повести в рахунку в дебюті, після чого попереду весь час була команда із Дніпропетровської області.

У третій чверті перевага "Прометея" досягала 16 очок, але в заключному відрізку матчу "Будівельник" повернув інтригу, скоротивши відставання до трьох балів.

Проте, зробити камбек кияни не змогли, поступившись супернику в результаті з різницею у п'ять балів.

Суперкубок України проводиться від 2018 року.

Для "Прометея" це перша перемога в турнірі.

"Будівельник", на рахунку якого 10 перемог у чемпіонатах України, Суперкубок країни ще не вигравав.

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