Камбосос - Гейні: де дивитися бій за абсолютне чемпіонство та прогнози букмекерів

Камбосос - Гейні: де дивитися бій за абсолютне чемпіонство та прогнози букмекерів

У ніч проти 5 червня абсолютний чемпіон світу в легкому дивізіоні Джордж Камбосос захищатиме свої пояси в поєдинку з американцем Девіном Гейні.

Протистояння між Камбососом і Гейні відбудеться в австралійському Мельбурні. На кону в битві двох непереможних боксерів стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

Наразі австралієць володіє титулами IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise), в той час як американець зосередив у своїх руках пояс WBC.

Варто зазначити, що спочатку головним претендентом на бій з Камбососом був українець Василь Ломаченко. Проте, після початку повномасштабного російського вторгнення до України Василь вступив до тероборони Білгород-Дністровського та відмовився залишити Україну для проведення чемпіонського поєдинку.

Де дивитися бій Камбосос - Гейні

На території України поєдинок покаже відеосервіс MEGOGO. Початок трансляції - о 04:00 за київським часом. Старт головного поєдинку очікується не раніше 6:30 ранку 5 червня.

Раніше повідомлялося, що американський промоутер Лу Ді Белла, який представляє інтереси Камбососа, безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку з Гейні.

У такий спосіб він вирішив продемонструвати свою підтримку Україні, яка вже понад три місяці протистоїть повномасштабному вторгненню російських окупантів.

Також промоутер відмовився продавати трансляцію чемпіонського бою російським каналам.

Прогнози букмекерів на бій Камбосос - Гейні

Фаворитом майбутньої битви букмекери вважають американця. На перемогу Гейні можна поставити з коефіцієнтом 1,65. Звитяга Камбососа - 2,40. Нічия, як найменш вірогідний результат у боксі, оцінена коефіцієнтом 15,00.

На перемогу американського боксера нокаутом приймають ставки з коефіцієнтом 6,50. Достроковий успіх австралійця - 7,00. Коефіцієнт на те, що Гейні виграє за очками, становить 2,05. Ймовірність перемоги Камбососа суддівським рішенням дорівнює 3,20.

В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.

та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі. У послужному списку Гейні 27 перемог (15 - нокаутом) у 27 поєдинках. У ніч проти 5 грудня він переміг свого співвітчизника Джозефа Діаса та захистив титул WBC у легкій вазі.

Нагадаємо, голова промоутерської компанії Top Rank Боб Арум хоче, щоб переможець бою між Камбососом і Гейні вийшов у ринг проти українця Василя Ломаченка.

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