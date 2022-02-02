Камбосос все ближче: Ломаченко піднявся у рейтингу найкращих боксерів WBA

Камбосос все ближче: Ломаченко піднявся у рейтингу найкращих боксерів WBA

Українець тепер перебуває на третій позиції.

WBA опублікувала оновлений рейтинг найкращих боксерів світу легкої ваги.

Колишній чемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко піднявся з четвертого на третій рядок.

Це сталося завдяки тому, що з рейтингу найкращих легковаговиків (до 61 кг) взагалі вилетів попередній володар третього рядка венесуелець Хорхе Лінарес, якого Ломаченко нокаутував чотири роки тому.

Очолює рейтинг Роландо Ромеро. Чемпіонським титулом за цією версією володіє Джервонта Девіс. Джордж Камбосос є суперчемпіоном за версією WBA.

Топ-10 легковаговиків за версією WBA:

1. Роландо Ромеро

2. Мішель Рівера

3. Василь Ломаченко

4. Мігель Васкес

5. Теофімо Лопес

6. Вільям Сепеда

7. Роман Андрєєв

8. Ізреель Корралес Гонсалес

9. Ісус Сарачо

10. Гері Каллі

На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.

та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO. Ломаченко вимагає бою з Камбососом за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі, але не виключено, що австралієць віддасть перевагу Девіну Гейні.

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