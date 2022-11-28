Камерун за три хвилини здійснив неймовірний камбек і вирвав нічию проти Сербії на ЧС-2022

Збірні Камеруну і Сербії розійшлися бойовою нічиєю в матчі 2-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу. Видовищний поєдинок завершився з рахунком 3:3 .

Першими в цій зустрічі забили африканці – Шарль Кастеллетто на 29-й хвилині виів свою команду вперед.

Серби відповіли подвійним ударом перед перервою. У компенсований до першого тайму час відзначилися Страхіня Павлович та Сергій Мілінкович-Савич.

На початку другої половини поєдинку Александар Мітрович зміцнив перевагу балканців.

Проте збірна Камеруну несподівано здійснила камбек. На 63-й хвилині Венсан Абубакар скоротив відставання африканців до мінімуму, а ще за три хвилини Максім Чупо-Мотінг відновив паритет у протистоянні.

Зазначимо, що в першому турі Бразилія здобула перемогу над Сербією (2:0), а Швейцарія мінімально перемогла Камерун (1:0).

Наразі Бразилія та Швейцарія лідирують у групі, маючи по 3 очки. Камерун і Сербія набрали по одному балу.

В іншому матчі 2-го туру цього квартету сильнішого визначатимуть Бразилія і Швейцарія. Вони зіграють між собою також 28 листопада, але о 18:00 за київським часом.

Бразилія і Швейцарія. Вони зіграють між собою також 28 листопада, але о 18:00 за київським часом. У матчах заключного туру, які відбудуться 2 грудня, Бразилія зіграє з Камеруном, а Швейцарія битиметься із Сербією. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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