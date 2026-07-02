Канада — Марокко: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Збірна Марокко з футболу / © Associated Press

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У суботу, 4 липня, збірні Канади та Марокко зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Перший поєдинок цієї стадії турніру відбудеться на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі збірна Канади посіла друге місце групі B, зігравши внічию з командою Боснії і Герцеговини (1:1), розгромивши Катар (6:0) та зазнавши поразки від Швейцарії (1:2). В 1/16 фіналу "кленові листки" обіграли ПАР (1:0).

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Марокканці фінішували другими у квартеті C, зігравши внічию з Бразилією (1:1), здолавши Шотландію (1:0) та обігравши Гаїті (4:2). В 1/16 фіналу африканська збірна у серії пенальті здолала Нідерланди (1:1, пен. 3:2).

Прогноз букмекерів на матч Канада — Марокко

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Марокко, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия — 3,40. Виграш канадців — 5,33.

На вихід марокканців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Прохід Канади до наступної стадії — 3,00.

Переможець пари Канада — Марокко в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Парагвай — Франція.

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ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026.

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