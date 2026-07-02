ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
43
Час на прочитання
1 хв

Канада — Марокко: букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу ЧС-2026

Канадці та марокканці визначать першого чвертьфіналіста Мундіалю.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Збірна Марокко з футболу

Збірна Марокко з футболу / © Associated Press

У суботу, 4 липня, збірні Канади та Марокко зустрінуться в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026.

Перший поєдинок цієї стадії турніру відбудеться на арені "NRG Stadium" в американському Г'юстоні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

На поточному Мундіалі збірна Канади посіла друге місце групі B, зігравши внічию з командою Боснії і Герцеговини (1:1), розгромивши Катар (6:0) та зазнавши поразки від Швейцарії (1:2). В 1/16 фіналу "кленові листки" обіграли ПАР (1:0).

Марокканці фінішували другими у квартеті C, зігравши внічию з Бразилією (1:1), здолавши Шотландію (1:0) та обігравши Гаїті (4:2). В 1/16 фіналу африканська збірна у серії пенальті здолала Нідерланди (1:1, пен. 3:2).

Прогноз букмекерів на матч Канада — Марокко

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Марокко, на перемогу якої в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,78. Нічия — 3,40. Виграш канадців — 5,33.

На вихід марокканців до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,35. Прохід Канади до наступної стадії — 3,00.

Переможець пари Канада — Марокко в 1/4 фіналу позмагається з тріумфатором протистояння Парагвай — Франція.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що США в меншості перемогли Боснію і Герцеговину, вийшовши до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
43
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie