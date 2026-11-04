Канада не пустить збірну Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею

Канада не дозволить збірній Росії взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу з хокею / © Associated Press

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Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не дозволить збірній Росії взяти участь у молодіжному чемпіонаті світу з хокею, незважаючи на скандальне рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про скасування її відсторонення від міжнародних турнірів.

"Поки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану й жахливу війну в Україні, жоден із цих спортсменів не виступатиме за свої країни в Канаді. Тому якщо ви запитуєте саме про молодіжний чемпіонат світу, то росіян там не буде", — наводить слова Карні видання Reuters.

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Молодіжний чемпіонат світу з хокею відбудеться в Канаді від 26 грудня до 5 січня 2027 року.

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Нагадаємо, 30 жовтня CAS задовольнив апеляцію російської федерації хокею та скасував відсторонення російських команд від міжнародних турнірів, зобов'язавши Міжнародну федерацію хокею (IIHF) дозволити збірним країни-окупантки брати участь у світових змаганнях.

Через це виникла загроза, що Росія може посісти місце України на ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні.

Збірна України з хокею останньою кваліфікувалася на ЧС-2027 в еліті, посівши друге місце на ЧС-2026 у дивізіоні ІА.

Водночас CAS зобов'язав IIHF повернути російські команди до міжнародних змагань, зокрема й збірну Росії на чемпіонат світу на тому рівні, на якому її відсторонили 2022 року. Оскільки чоловіча збірна РФ тоді виступала в елітному дивізіоні, її повернення може означати, що саме Україна втратить своє місце серед найсильніших команд світу.

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Однак, колишній віцепрезидент Міжнародної федерації хокею (IIHF) Калерво Куммола запевнив, що збірну України не виключать з еліти ЧС-2027 з хокею. Водночас питання повернення Росії до міжнародного хокею залишається на порядку денному.

Низка європейських збірних, зокрема Фінляндія, Норвегія, Данія, Латвія, Чехія та Швеція, вже заявили, що бойкотуватимуть матчі з російською командою на світовій першості. Крім того, через потенційну участь російської збірної майбутній ЧС-2027 з хокею почав втрачати спонсорів.

ЧС-2027 з хокею в елітному дивізіоні відбудеться від 14 до 30 травня 2027 року в Німеччині.

Нагадаємо, збірна України удесяте в історії та вперше від 2007 року виступить на чемпіонаті світу в елітному дивізіоні. Найкращим результатом "синьо-жовтих" було дев'яте місце на ЧС-2002.

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