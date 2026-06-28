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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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158
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Канада у компенсований час дотиснула ПАР і стала першим учасником 1/8 фіналу ЧС-2026

В 1/8 фіналу канадці позмагаються з переможцем пари Нідерланди — Марокко.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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ПАР — Канада

ПАР — Канада / © Associated Press

Збірна Канади обіграла команду ПАР у матчі 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026. Поєдинок на "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США), завершився з рахунком 0:1.

Єдиний гол у цій зустрічі канадці забили у компенсований до другого тайму час — на 90+2-й хвилині Стівен Еустакіо на підбиранні другим дотиком точно пробив у дальній кут.

ПАР — Канада / © Associated Press

ПАР — Канада / © Associated Press

ПАР — Канада / © Associated Press

ПАР — Канада / © Associated Press

Зазначимо, що збірна ПАР посіла друге місце у групі A, поступившись Мексиці (0:2), зігравши внічию з Чехією (1:1) та здолавши Південну Корею (1:0).

Канада фінішувала другою у квартеті B, зігравши внічию з командою Боснії і Герцеговини (1:1), розгромивши Катар (6:0) та зазнавши поразки від Швейцарії (1:2).

Південноафриканці і канадці вперше в історії грали на стадії плейоф на чемпіонатах світу з футболу. Тож для Канади це ще й історичний вихід до 1/8 фіналу.

В 1/8 фіналу Канада позмагається з переможцем матчу Нідерланди — Марокко, який відбудеться у вівторок, 30 червня, о 04:00 за київським часом.

Нагадаємо, ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
158
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