Канада зіграла внічию з Боснією і Герцеговиною в стартовому турі ЧС-2026

Канада — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

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Збірна Канади зіграла внічию з командою Боснії та Герцеговини в матчі першого туру групи B чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BMO Field" у Торонто завершився з рахунком 1:1 .

Боснійці відкрили рахунок на 21-й хвилині зустрічі — після подачі Івана Башича з кутового на ближню стійку Сеад Колашинац виконав скидання головою, а Йово Лукич головою переправив м'яч у ворота.

Канада — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Канада — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Канадці намагалися відігратися і створили кілька дуже хороших моментів. Чудовий шанс господарі поля мали на 53-й хвилині — Тані Олувасеї пробив з меж штрафного майданчика, але Колашинац вибив м'яч майже з лінії воріт, спрямувавши його у поперечину.

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На 79-й хвилині Канада таки зрівняла рахунок і уникла поразки — Кайл Ларін отримав передачу від Проміса Девіда у штрафному майданчику суперника й точно пробив у правий від себе кут.

Канада — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

Канада — Боснія та Герцеговина / © Associated Press

В іншому матчі стартового туру групи B сильнішого визначатимуть збірні Швейцарії та Катару. Цей поєдинок відбудеться у суботу, 13 червня, початок — о 22:00 за київським часом.

У другому турі Канада 19 червня зіграє з Катаром, а Боснія і Герцеговина 18 червня зустрінеться зі Швейцарією.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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