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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
419
Час на прочитання
2 хв

Канада знищила Катар у матчі з двома вилученнями та жахливою травмою на ЧС-2026

Хет-триком у складі канадців відзначився Джонатан Девід.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Канада — Катар

Канада — Катар / © Associated Press

Збірна Канади розтрощила команду Катару в матчі другого туру групи B чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "BC Place" у Ванкувері завершився з рахунком 6:0.

Ще в першому таймі канадці тричі вразили ворота суперника — дубль оформив Джонатан Девід, ще один м'яч в активі Кайла Ларіна.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Зазначимо, що на 33-й хвилині Катар залишився в меншості — пряму червону картку отримав захисник команди Хомам Аль-Амін.

Після перерви арбітр вилучив ще одного гравці у складі катарців — пряму червону картку за грубий фол проти Ісмаеля Коне заробив Ассім Омер Мадібо.

У підсумку Коне дістав жахливу травму — з переломом ноги він залишив поле на ношах.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Потім підопічні Джессі Марша ще тричі розписалися у воротах команди Хулена Лопетегі — спочатку забив Нейтан Саліба, потім автоголом відзначився гравець катарців Мохаммад Аль-Маннаї, а крапку в цьому поєдинку поставив Джонатан Девід, який на 90+2-й хвилині оформив хет-трик.

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

Канада — Катар / © Associated Press

  • В іншому матчі 2-го туру цього квартету збірна Швейцарії розгромила команду Боснії і Герцеговини — 4:1.

  • Турнірне становище після другого туру: Канада (4 очки), Швейцарія (4), Боснія і Герцеговина (1), Катар (1).

  • У заключному третьому турі швейцарці зустрінуться з Канадою, а боснійці зіграють проти катарців. Обидва поєдинки відубдуться 24 червня, о 22:00 за київським часом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
419
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