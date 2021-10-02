Канадський "Дракон" ошелешив земляка божевільною "вертухою" та брутально замісив біля сітки (відео)

Рефері зупинив жорстоке побиття в третьому раунді.

Свідками видовищного нокауту стали глядачі поєдинку між канадцями Джоном Нгуєном і Джошем Квятковським на турнірі зі змішаних єдиноборств BFL 68 у Ванкувері.

На початку третього раунду Нгуєн, за яким закріпилося прізвисько "Дракон", активно пішов в атаку та приголомшив свого співвітчизника потужним ударом ногою з розвороту. Квятковський одразу впав на п'яту точку, а Нгуєн скористався цим і шаленою серією ударів добив лежачого опонента біля сітки.

Рефері спершу спостерігав за побиттям бійця на прізвисько "Джаггернаут", а потім зрозумів, що Квятковський не в стані чинити опір, після чого зупинив поєдинок. Таким чином, Нгуєно було присуджено дострокову перемогу над його земляком.

John Nguyen lands a spinning back kick that leads to the finish of Josh Kiatkowski at BFL 68 pic.twitter.com/vrA2gOeVpY — Will (@ChillemDafoe) October 1, 2021

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