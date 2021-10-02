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Канадський "Дракон" ошелешив земляка божевільною "вертухою" та брутально замісив біля сітки (відео)

Канадський "Дракон" ошелешив земляка божевільною "вертухою" та брутально замісив біля сітки (відео)

Канадський "Дракон" ошелешив земляка божевільною "вертухою" та брутально замісив біля сітки (відео)

Скріншот відео

Рефері зупинив жорстоке побиття в третьому раунді.

Свідками видовищного нокауту стали глядачі поєдинку між канадцями Джоном Нгуєном і Джошем Квятковським на турнірі зі змішаних єдиноборств BFL 68 у Ванкувері.

На початку третього раунду Нгуєн, за яким закріпилося прізвисько "Дракон", активно пішов в атаку та приголомшив свого співвітчизника потужним ударом ногою з розвороту. Квятковський одразу впав на п'яту точку, а Нгуєн скористався цим і шаленою серією ударів добив лежачого опонента біля сітки.

Рефері спершу спостерігав за побиттям бійця на прізвисько "Джаггернаут", а потім зрозумів, що Квятковський не в стані чинити опір, після чого зупинив поєдинок. Таким чином, Нгуєно було присуджено дострокову перемогу над його земляком.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що український чемпіон забив поляка і отримав контракт з UFC (відео).

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