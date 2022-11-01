Кандидат на місце Бубки: борець-депутат Беленюк балотуватиметься на посаду президента НОК України

Олімпійський чемпіон з греко-римської боротьби та народний депутат Жан Беленюк висунув свою кандидатуру на посаду президента Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Про це сам 31-річний спортсмен повідомив у себе в соцмережах.

"Мене обурили численні повідомлення від колег зі спортивної спільноти, що цьогоріч на асамблеї НОК деякі люди хочуть влаштувати вибори без вибору. Мабуть, дехто ще не розуміє в якій країні ми живемо і за що боремося просто зараз, кожен на своєму фронті. Точно не за те, щоб нас ставили перед фактом, хто очолить ту чи іншу інституцію.

Ми маємо право обирати та маємо право бути обраними, законним шляхом, чесно, в конкурентній боротьбі. Люди мають право бачити наші програми, знати нас в обличчя, порівнювати наші стилі та підходи, познайомитись з нашими командами, критикувати нас чесно і відкрито, а ми маємо, своєю чергою, прислуховуватись до критики.

Час зізнатись, що у нас багато проблем, багато непочутих голосів спортсменів та тренерів, багато запитань без відповідей. Моє завдання їх почути і допомогти. Ми чудово розуміємо дві основні функції НОКу, які мають бути фундаментальними: захист наших спортсменів на міжнародній арені, особливо в часи, коли вони такого захисту найбільше потребують, і залучення, та справедливий розподіл коштів між спортсменами та федераціями, коли фінансування розподіляється за принципами і правилами здорового фінансово-результативного клімату, а не чиїхось особистих вподобань.

Наша команда ставить цілі і не зупиняється, поки не досягне їх. Принцип цілком спортивний, проте в спорті його можна дотримуватись лише тоді, коли граєш чисто і за правилами. Я йду на вибори президента НОК, це серйозний виклик системі. Настрій рішучий, із запитом і надією на вашу підтримку", - написав Беленюк.

Мене обурили численні повідомлення від колег зі спортивної спільноти, що цьогоріч на асамблеї НОК деякі люди хочуть влаштувати вибори без вибору. Мабуть, дехто ще не розуміє в якій країні ми живемо і за що боремося прямо зараз, кожен на своєму фронті. Точно не за те, щоб нас ставили перед фактом, хто очолить ту чи іншу інституцію! Ми маємо право обирати та маємо право бути обраними, законним шляхом, чесно, в конкурентній боротьбі! Люди мають право бачити наші програми, знати нас в обличчя, порівнювати наші стилі та підходи, познайомитись з нашими командами, критикувати нас чесно і відкрито, а ми маємо, в свою чергу, прислуховуватись до критики! Час зізнатись, що у нас багато проблем, багато непочутих голосів спортсменів та тренерів, багато питань без відповідей! Моє завдання їх почути і допомогти! Ми чудово розуміємо дві основні функції НОКу, які мають бути фундаментальними: Захист наших спортсменів на міжнародній арені, особливо в часи коли вони такого захисту найбільше потребують і залучення, та справедливий розподіл коштів, між спортсменами та федераціями, коли фінансування розподіляється за принципами і правилами здорового фінансово-результативного клімату, а не чиїхось особистих вподобань. Наша команда ставить цілі і не зупиняється, поки не досягне їх. Принцип цілком спортивний, проте в спорті його можна дотримуватись лише тоді, коли граєш чисто і за правилами! Я йду на вибори президента НОК, це серйозний виклик системі! Настрій рішучий, з запитом і надією на вашу підтримку! Опубліковано Zhan Beleniuk Понеділок, 31 жовтня 2022 р.

Свої наміри боротися за посаду президента НОК Жан прокоментував в інтерв'ю Суспільне Спорт.

"31 жовтня я подав свою заявку. Її прийняли, мені про це відзвітували. Подання заявок мало відбутися до 31 жовтня, отже в НОКу повинні знати, хто вже подався. Але це поки не оголошено. Одна з причин, чому до мене звернулися спортсмени, це те, що НОК став абсолютно непрозорою організацією. І все відбувається підкилимно. Я не знаю, що їм приховувати. Щодо конкурентів, я можу лише ретранслювати чутки, які чув. Конкретної інформації від НОК ми не маємо. Поговорюють, що одним з конкурентів буде чинний міністр спорту, пан Вадим Гутцайт. Це все, що я знаю", - сказав Беленюк.

Нового президента НОК України обиратимуть наприкінці 2022 року. Від 2005 року Національний олімпійський комітет очолює Сергій Бубка. За інформацією sport.ua, не прийдешніх виборах він не висуватиме своєї кандидатури.

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