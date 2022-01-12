Кандидатів достатньо: Шевченко готується до розірвання угоди з "Дженоа" - ЗМІ

Кандидатів достатньо: Шевченко готується до розірвання угоди з "Дженоа" - ЗМІ

Українець залишається на волосині від звільнення з італійського клубу.

Головний тренер "Дженоа" Андрій Шевченко може незабаром покинути генуезький клуб.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Зазначається, що клуб та тренер перебувають на етапі переговорів щодо взаємного розірвання угоди.

Вплинути на рішення босів клубу не зможе навіть малоімовірна перемога "Дженоа" над "Міланом" у Кубку Італії.

У разі звільнення Шевченка, "Дженоа" буде змушений заплатити тренерському штабу близько 20 млн євро за дострокове припинення співпраці.

Як повідомлялося раніше, на заміну українцю вже є двоє кандидатів: італійці Роландо Маран та Давіде Баллардіні. Саме останнього Шевченко й змінив біля керма генуезців у листопаді 2021 року.

Тепер стало відомо, що представники генуезького клубу зранку 13 січня зустрінуться з агентами Руді Гарсії. 57-річний француз – наразі пріоритетний варіант аустайдера Серії А. Він із травня 2021-го перебуває без клубу, коли залишив "Ліон". Гарсія вже працював в Італії з "Ромою".

Також "генуезці" розглядають кандидатуру Бруно Лаббадіа. Він без роботи із січня 2021-го, коли пішов із "Герти".

"Дженоа" наразі має 12 очок та йде на передостанній, 19 позиції, в турнірній таблиці Серії А. Від рятівної, 17-ї сходинки, яке дає право залишитися в еліті італійського футболу, колектив Шевченка відділяє п'ять балів;

"Грифони" тричі зіграли внічию та зазнали шістьох поразок під керівництвом Шевченка у внутрішній першості, забивши всього три голи;

Наступний матч "Дженоа" проведе 13-го січня, коли в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії зустрінеться на виїзді з "Міланом".

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