Тимур Тутєров / © Associated Press

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Український форвард англійського "Сандерленда" Тимур Тутєров забив гол у домашньому матчі п'ятого туру основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27 проти польської "Ягеллонії".

На 47-й хвилині поєдинку 21-річний українець на дальній стійці переправив м'яч у ворота суперника.

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Для Тутєрова це вже третій гол за "чорних котів" цього сезону та другий — у Лізі Європи. Перший м'яч у єврокубках він забив у матчі 3-го туру проти польського "Леха".

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Тутєров є вихованцем ковалівського "Колоса". В Україні він провів 15 поєдинків у молодіжній першості, в яких встиг відзначитися 7 голами.

У квітні 2023 року Тимур перебрався до "Сандерленда", який на той момент виступав у Чемпіоншипі (другому за рангом дивізіоні чемпіонату Англії — прим.).

За молодіжну команду "Сандерленда" (U-21) українець забив 17 голів і зробив 6 результативних передачі у 45 матчах. Його контракт із "чорними котами" розрахований до літа 2027 року.

Від січня 2026 року та до кінця минулого сезону Тутєров на правах оренди грав за "Ексетер" у Лізі 1 (третьому за силою дивізіоні англійського футболу — прим.), забивши 3 голи та віддавши один асист у 17 матчах.

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Варто додати, що Тутєров провів 10 матчів за юнацьку збірну України (U-19) та 5 поєдинків за молодіжну команду "синьо-жовтих" (U-21).

У листопаді цього року Тутєрова було включено до заявки збірної України на заключні матчі групового етапу Ліги націй у ролі резервного гравця.

Раніше повідомлялося, що "Бенфіка" з Трубіним і Судаковим зазнала нищівної поразки у Лізі Європи.

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