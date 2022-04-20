Капітан чоловічої збірної України з біатлону може стати президентом ФБУ

Український біатлоніст Дмитро Підручний заявив, що готовий боротися за пост президента Федерації біатлону України.

У разі перемоги 30-річний капітан чоловічої збірної України готовий завершити кар'єру.

"Скажу відверто – мені пропонували взяти участь у виборах 2022 року. Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Сам я цього зробити не можу, оскільки тільки члени ФБУ, місцеві осередки, подають кандидатуру для розгляду на конференції.

Спілкувався на цю тему з багатьма спортсменами. Не всі, але більшість підтримують мене. Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – спортсмени дійсно хочуть зараз змін.

Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право.

Всі ці слова Володимира Михайловича Бринзака про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними. На мою думку його обов’язок як президента організувати демократичні вибори, а кого виберуть представники регіонів, то це вже інше питання. Я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться згідно із статутом федерації і чинним законодавством. І буде не один бажаючий взяти участь у цих виборах, щоб змінювати біатлон на краще.

Про якесь остаточне рішення (щодо завершення кар'єри - ред.) я зараз не говоритиму. Але на мою думку, треба вміти вчасно піти на хорошій ноті. Якщо все вийде і конференція таки відбудеться, то тоді мені доведеться зробити вибір. Поєднувати я не буду", - зазначив Підручний у інтерв'ю Трибуні.

Нагадаємо, що Українська біатлоністка Анна Кривонос розповіла, як минув перший день повномасштабної війни для збірної України та розкрила подробиці втечі натуралізованих росіянок до Росії.

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