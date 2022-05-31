Капітан чоловічої збірної України з біатлону не готується з командою до нового сезону

Капітан чоловічої збірної України з біатлону не готується з командою до нового сезону

Тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра розповів, що капітан чоловічої команди Дмитро Підручний поки не готується до нового сезону разом зі збірною.

Наразі у його розпорядженні зараз перебувають лише п’ять спортсменів.

"Наразі ж я маю практично п‘ятьох спортсменів: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико і Тарас Лесюк. Шкода, що не зміг звільнитися від виконання своїх обов‘язків капітан команди Дмитро Підручний. Сподіваюсь, що найближчими днями приймуть схвальне рішення щодо нього, аби й він міг готуватися", – сказав Санітра.

Чоловіча збірна України з біатлону розпочала підготовку до змагального сезону 2022/23 в місті Сянки, що на Львівщині.

Тим часом, Дмитро Підручний, який планує балотуватися на посаду президента Федерації біатлону України, продовжує нести службу в Національній гвардії України.

Навчально-тренувальні збори національної команди триватимуть із 29 травня до 15 червня.

Нагадаємо, що Санітра отримував пропозиції роботи з іншими командами, але вирішив продовжити співпрацю зі збірною України.

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