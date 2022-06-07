Капітан "Динамо" процитував Зеленського перед стартом збірної України в Лізі націй

Півзахисник київського "Динамо" та збірної України Сергій Сидорчук відповів на запитання журналістів напередодні матчу 2-го туру Ліги націй УЄФА сезону-2022/23 проти команди Ірландії.

На пресконференції перед поєдинком з Ірландією 31-річний футболіст зізнався, що пишається тим, що має змогу виступати за збірну України. Сидорчук наголосив, що футбольна збірна повинна привертати увагу світу до повномасштабної війни, яку Росія вже четвертий місяць веде проти України.

Також капітан київського "Динамо" пригадав слова президента нашої країни Володимира Зеленського про те, що кожен повинен допомагати Україні на своєму місці.

"Для мене велика гордість грати за збірну. Коли ти починаєш займатись футболом - ти не вболіваєш за якийсь клуб, ти хочеш грати перш за все в головній команді країни. Зараз всі знають, яка ситуація в нашій країні і футбол - один із способів привертати увагу до нашої проблеми.

Після поразки від Уельсу в роздягальні була тиша. Такого в моїй кар'єрі не було ніколи. Лише наступного дня якось почали спілкуватись. Тренер сказав, що чоловіки повинні залишатись чоловіками. Завтра нова історія, новий турнір. Всі наші думки пов'язані лише з наступним матчем.

Беручи до уваги те, що відбувається в Україні, чи складно налаштуватися на гру? Думаю, що ні. На перші ігри, куди ми виїжджали з клубами, було важкувато налаштуватись. Але коли ми побачили, який йде фідбек, коли ми побачили, що військові дивляться на передовій наші матчі - все одразу минає.

Чи була у гравців дилема - грати далі у футбол чи взяти зброю і піти воювати? Є достатньо спортсменів, які взяли зброю. Коли все це почалось - була дуже велика прірва, і ти не знав куди йти і що робити. Президент Зеленський в одному зі своїх звернень сказав, що кожен, хто на своєму місці має змогу допомагати Україні та армії - повинен це робити. Я вважаю, що ми зараз на своєму місці і допомагаємо Україні", - сказав Сидорчук.

Поєдинок Ірландія - Україна відбудеться в середу, 8 червня, у Дубліні на стадіоні "Авіва". Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Після гостьового матчу з Ірландією на "синьо-жовтих" чекають на домашні зустрічі Ліги націй з Вірменією (11 червня) та Ірландією (14 червня), які через війну з російськими окупантами відбудуться в Польщі.

Нагадаємо, в Лізі націй-2022/23 збірна України гратиме в першій групі Дивізіону B, де суперниками нашої команди будуть Шотландія, Ірландія та Вірменія. У стартовому матчі цього квартету Вірменія мінімально обіграла Ірландію.

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